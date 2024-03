Jente falt på skoletur – fraktes til Ullevål i helikopter

Politiet skriver på X at de fikk melding like før klokka 14 om to jenter som hadde gått seg bort på skoletur ved Krokstadelva i Drammen.

Den ene jenta har falt og skadet seg. Politiet opplyser til NRK at hun skal være ved bevissthet.

Alle nødetater er på stedet og redningshelikopter er straks på stedet.

Terrenget skal være ulendt, og det er årsaken til at redningshelikopter er sendt, sier politiet til NRK.

Politiet opplyser like før klokka 15 at redningshelikopteret er framme.

Begge jentene blir ivaretatt av helsepersonell. Den andre jenta klager på smerter i foten.

Ved 15.20-tida har redningshelikopteret heist opp de to skadde i helikopteret og frakter dem til Ullevål sykehus, skriver Drammens Tidende.