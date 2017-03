Ingen køer for likekjønnet vigsel

– Da sitter jeg gjerne og ser over liturgien og ser at alt stemmer av navn og sånne ting, sier kapellan Per Erik Brodal i Bragernes kirke.

– Men blir det noen likekjønnede par som skal gifte seg nå?

Kapellan i Bragernes kirke, Per Erik Brodal. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Pr. nå så vet jeg ikke om noen som har meldt at de ønsker vielse her i Bragernes kirke.

Og slik er bildet over store deler av landet. En uformell opptelling som NRK har gjort viser at det kun er noen få par som vil gifte seg i kirken i år. Tunsberg bispedømme har tre, Oslo Bispedømme fire, Hamar Bispedømme seks par og i Nidaros Bispedømme har de ikke hørt om noen. Men det føres ingen statistikk over dette.

La ut annonse

I menighetsbladet til Bragernes menighet har de valgt å annonsere at likekjønnede par kan gifte seg i deres kirke.

– Overskriften der er «Velkommen til å gifte dere i Bragernes kirke, uansett hvem dere er», sier Brodal mens han leser videre:

«Begge syn er representert i Bragernes og vi ønsker å presisere følgende: Bragernes kirke er åpen for alle som ønsker å gifte seg der»

– Det har vært viktig for oss å kommunisere ut at her er alle velkommen, forklarer Brodal.

Han frykter at den lange kampen kan være en av årsakene til at det er få par som har meldt seg.

– For noen tror jeg nok dessverre at den lange prosessen, som for mange har vært ganske smertefull, har sørget for at de har gitt opp litt på veien. Og kanskje dessverre noen som også har gitt opp kirken, forteller Brodal.

Ved Bragernes kirke i Drammen venter man fortsatt på den første vielsen mellom to av samme kjønn. Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Ikke overrasket

I Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile er man ikke overrasket over utviklingen.

– Det er for så vidt ikke overraskende at det er ganske få det er snakk om. Hovedårsaken er nok at mange allerede har inngått ekteskap borgerlig og fått en kirkelig velsignelse etterpå, sier leder Åsmund Aksnes og legger til:

– De har ikke ventet på at kirken skulle vedta en felles vigselsliturgi.

– Det har tatt for lang tid?

– Jeg tror det. En del har mistet lysten til å gifte seg i kirken.

– Det blir stort

– Jeg hadde nok ikke ventet at det skulle komme et rush etter det vedtaket her. Men det blir spesielt å ha første vielsen med to av samme kjønn. For dette er noe en del av oss har ventet ganske lenge på, sier Brodal og legger til:

– Sånn sett så blir det stort. Men når to mennesker svarer ja til hverandre, så er det stort uansett.