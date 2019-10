– Gjerningsmennene ropte «dere har ikke noe her å gjøre», mens de angrep faren og sønnen bakfra, sier Kristin Moen Saxegaard, prost i Ringerike.

En far og hans sju år gamle sønn var ute og gikk tur da de ble angrepet i fritidsområdet Schjongslunden i Hønefoss lørdag formiddag.

Prost i Ringerike, Kristin Moen Saxegaard, mener det er smålig å gå til angrep på et barn. Foto: Ryan Kelly / NRK

– 7-åringen ble veldig redd da det skjedde. Han havnet i bakken, og høreapparatet hans ble blant annet ødelagt. Det er veldig smålig å gå til angrep på et barn, sier Saxegaard.

Faren og sønnen søkte tilflukt i Hønefoss kirke i mars i fjor. Familien på fire kommer opprinnelig fra Afghanistan, og har fått midlertidig opphold i Norge. De bor fortsatt i kirken.

– Faren pådro seg en hjernerystelse da han ble slått til. I dag har de hatt besøk av guttens lærer og noen venner. De er rystet, men det går greit med dem, sier Saxegaard.

De to gjerningspersonene er ennå ikke pågrepet, men de beskrives som to menn i 30-40-årsalderen, ifølge politiet. De to mennene løp fra stedet da vitner kom til.

– Vi har ingen mistenkte i kikkerten slik situasjonen er nå. Vi oppfordrer publikum som kan ha sett noe til å ta kontakt med politiet, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt.

De to fornærmede bor i Hønefoss kirke og har vært i kirkeasyl. Selv om de har fått innvilget midlertidig opphold i Norge, bor de der fortsatt. Foto: Ryan Kelly / NRK

Trenger tolk for å gjennomføre avhør

Angrepet skjedde trolig uten foranledning, og politiet har en teori om at hendelsen kan ha vært rasistisk motivert, opplyser Gunnerød. Det basert på de tingene gjerningsmennene skal ha sagt.

– De fornærmede har dårlige norskkunnskaper, og det trengs det tolk for å kunne gjennomføre et ordentlig avhør, sier Gunnerød.

Etterforskningen av saken starter for fullt mandag morgen.

– Det er mange detaljer rundt dette angrepet som er uklare, og som vi ikke vil få greie på før det er skaffet tolk, sier Gunnerød.

Den fornærmede faren har opplyst om at gjerningspersonene var ukjente for dem. Både far og sønn ble tatt med til legevakten etter angrepet.

– Det er veldig trist

Sokneprest i Hønefoss kirke, Marie Lyngseth, fikk vite om hendelsen lørdag kveld. Hun synes det som har skjedd er veldig trist.

– Dette er en familie som mange her i Hønefoss kjenner til, og det er veldig fint å ha dem rundt oss. De er en viktig del av lokalsamfunnet, sier Lyngseth.

Hun forteller at kirkens prost skal treffe familien selv søndag ettermiddag for å høre hvordan det går med dem.

– Det skal være trygt å bo her, og det er rett og slett stusselig at sånt skjer her i Hønefoss, sier Saxegaard.