– Jeg har tenkt veldig mye på skoleskytinger, ettersom jeg også har en søster som har en kjæreste i USA, hvor han har opplevd det i barndommen.

Det sier 18 år gamle Caroline Greve Rank som er elev ved Drammen videregående skole. Hun sier at hun ikke er bekymret for at en skoleskyting skal skje mens hun er på skolen.

– Når jeg hører om det som skjer i Finland, så tenker jeg at det kan aldri skje i Norge. Men det kan jo skje, selv om det er lite sannsynlig.

– Det er jo jobben til PST å gjøre oss bevisst på terrorfarer. Men jeg tror ikke vi bør gå rundt og være redde. Det gjør jo ting egentlig bare verre, forteller Savannah Linn Reese. Foto: Laik Hanbaly / NRK

– Det er jo litt urovekkende det at det har skjedd i Finland, som er mye nærmere oss i Norge enn USA, forteller Savannah Linn Reese.

Hun har selv bakgrunn fra USA og sier at det ikke er noe hun bekymrer seg for når hun er her hjemme i Norge.

– Hva tenker du om PST sin trusselvurdering som sier at noe slikt kan skje i Norge?

– Det er jo jobben deres å gjøre oss bevisst på det. Men jeg tror ikke vi bør gå rundt og være redde. Det gjør jo ting egentlig bare verre, forteller 18-åringen.

Kan være terrormål

SØRGEDAG: i Finland ble det erklært sørgedag etter skoleskytingen. En elev ble drept og to andre alvorlig skadd. Foto: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

Her hjemme i Norge opplyste PST i sin trusselvurdering for 2024, at norske skoler kan være potensielle terrormål.

De peker spesielt på unge høyreekstremister, som kan oppfatte skoler som et lett tilgjengelig mål.

Den nasjonale trusselvurderingen er PSTs vurdering av året som kommer og hvor en potensiell terrortrussel kan komme fra. Hensikten er å skape en bevissthet om de mest alvorlige truslene mot Norge.

Dette er det tredje året på rad at PST nevner norske skoler som mulige terrormål.

Skoleskyting på tavla

Hilde Lærum har vært lærer ved Drammen videregående skole de siste 14 årene. Her underviser hun i psykologi og samfunnsfag. Foto: Laik Hanbaly / NRK

– Hva er det første dere tenker på når dere hører terror og skoleskyting?

Hilde Lærum, lærer ved Drammen videregående skole, stiller det sensitive spørsmålet til elevene sine i psykologi.

– USA, svarer en elev.

En annen rekker opp hånda og viser til en hendelse nærmere Norge.

Nemlig skoleskytingen i Finland forrige uke.

Der er en tolv år gammel gutt nå siktet for å ha drept en elev og alvorlig skadet to andre.

Lærer: – Hadde først og fremst blitt lei meg

HADDE BLITT LEI SEG: Psykologilærer Hilde Lærum forteller at hun hadde først og fremst blitt lei seg hvis en elev hadde rettet et våpen mot henne. Foto: Laik Hanbaly / NRK

Psykologilærer Lærum forteller til NRK at hun ikke er bekymret for skoleskytinger når hun er på jobb.

– Det er en litt utenkelig situasjon, egentlig, sier Lærum om hvordan hun hadde reagert i en situasjon der en elev retter et våpen mot henne.

– Men jeg tror jeg først og fremst hadde blitt utrolig lei meg for at jeg ikke hadde visst om eller kjent til dette fra før, sier Lærum.

Hun forteller at lærere blir forberedt på hva man skal gjøre i en slik situasjon.

– Vi har øvd på det her på skolen. Men når man kommer til en sånn situasjon, så kan man jo aldri stole 100 prosent på seg selv.

– Det er derfor viktig å organisere klassene i mindre grupper, slik at man kan se hver enkel elev. Foto: Laik Hanbaly / NRK

PST har tidligere bedt lærere melde fra om de mistenker at elever kan utgjøre en fare for seg selv eller for andre.

– Som lærere har vi rutiner for og samtaler om elever med høyt fravær, endringer i oppførsel og lignende, det samme som etterspørres. Det er en helt naturlig del av vår lærerhverdag. Det handler om å bry seg om elevene – ikke først og fremst for å se etter mulige terrorister.

Lærum påpeker at det viktig å drive med forebyggende arbeid.

– Det er derfor viktig å organisere klassene i mindre grupper, slik at man kan se hver enkel elev.

Kunnskapsministeren: – Viktig med forebygging

VIKTIG MED FOREBYGGENDE ARBEID: – Alle skoler må jobbe forebyggende og alle skoler skal ha godt innøvde beredskapsplaner, opplyser kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til NRK. Foto: Tom Balgaard / NRK

– Voldshendelsen i Finland er dypt tragisk. Heldigvis har vi ikke vært utsatt for så alvorlige handlinger i norske skoler, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en e-post til NRK.

Hun sier at det er viktig å jobbe med forebyggende tiltak mot alle former for voldsutøvelse i barnehager og skoler.

– Alle skoler må jobbe forebyggende mot denne type hendelser, og alle skoler skal ha godt innøvde beredskapsplaner.

Hun viser til at Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet har laget en veileder for arbeid med forebygging av alvorlige hendelser i skolene.