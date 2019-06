– Det er første gang jeg er i et svømmebasseng. Men det er bra å lære å svømme.

Det sier Nagm Eldin (19) til NRK.

Nagm Eldin hadde aldri vært i et basseng før han var med på svømmeopplæringen i Nedre Eiker. Foto: Ryan Kelly / NRK

Han kom til Norge for et halvt år siden fra Sudan og har aldri lært seg å svømme. Nå står han med beina trygt plassert på bunnen, mens svømmelærer Odd-Henry Skaar er i full gang med opplæringen.

– Helt rolig med armer og bein, roper han.

– Så lenge du er rolig, så ligger du bare og dupper. Hvis man begynner å kave, så synker man ned, forklarer Skaar.

Odd-Henry Skaar er svømmelærer i Nedre Eiker. Foto: Ryan Kelly / NRK

– Dette redder liv

Redningsselskapets oversikt til og med mai i år, viser at 28 personer har druknet i Norge i 2019. I fjor så Redningsselskapet en sterk økning i baderelaterte drukninger med 18 dødsfall. Senest i helga druknet en 15 åring på badetur med venner i Oslo.

– Dette er et initiativ som redder liv. Dette er jo den eneste idretten man kan dø av å ikke kunne, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V). Hennes departement har også ansvaret for inkludering.

Odd-Henry Skaar forklarer engasjert viktigheten av å holde roen i vannet. Foto: Ryan Kelly / NRK

I Nedre Eiker tok flyktningtjenesten kontakt med kommunens svømmelærer som umiddelbart sa: «Ja, det kan jeg lære dem!» Det initiativet fullroser ministeren.

Kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande. Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

– Det å lære unger å svømme, og spesielt unger som kommer fra kulturer der det ikke er den badetradisjonen som vi har i Norge, tror jeg både kan redde liv og gjøre fritidsaktiviteter mer gøy, forklarer Skei Grande.

– Hvor viktig er det at flyktninger som kommer til Norge lærer seg å svømme?

– Det er veldig viktig. Fordi vi har sett ganske mange ulykker knyttet til bading de siste årene. Veldig mange av dem som har mistet livet er innvandrerbarn som ikke har hatt samme opplæring som mange norske barn får.

– Men vi ser også at mange norske barn ikke får god svømmeopplæring. Det er derfor vi har ønsket å etablere en ordninger der unger får lære seg å svømme i barnehagen, legger hun til.

– Vær helt rolig, pust rolig. Så flyter du som en dupp, forklarer Odd-Henry Skaar. Foto: Ryan Kelly / NRK

Må få forståelse for hva vann er

– Disse kursdeltakerne har ikke noe forhold til vann, slik som vi nordmenn har. Noen av dem ser andre hoppe uti på sommeren, og så tror de at de flyter og kan svømme. Og det kan de ikke. Så mister de kontrollen og så drukner de, forteller svømmelærer Odd-Henry Skaar.

Denne uka startet kurset i svømmehallen på Eknes i Nedre Eiker. Samtlige flyktninger i kommunen får tilbud om gratis svømmeopplæring.

– Det som er viktig er at de får forståelse for hva vann er, slik at vi unngår drukninger. Vi har ikke ett eneste menneske å miste, sier Skaar.

Svømmelæreren legger vekt på at deltakerne skal få forståelse for hva vann er. Foto: Ryan Kelly / NRK

Osama al Hassan ser frem til en sommer med mye bading. Foto: Ryan Kelly / NRK

– Norge har en lang kystlinje, og da må man kunne svømme, sier Osama al Hassan fra Syria.

Han har planer om å bruke sommeren til å bade.

– Jeg liker å bade, men har alltid vært redd for å være for lenge i vann. Så derfor har jeg alltid holdt meg tett inntil land.