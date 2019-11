Du kjenner følelsen. Bæreposer eller plastsekker skal leveres i panteautomaten, og du gruer deg en smule, for du vet det kommer til å ta lang tid. Er du uheldig er mange ute i samme ærend, og du må vente på tur.

Produktsjef Gudbrand Arnesen foran den nye maskinen kalt Tomra R1. Foto: Anders Martin Helle / NRK

Men nå kan det bli slutt på å stå i pantekø. For ved Tomra i Lier produseres en helt ny panteautomat, der du kan helle plastsekker med flasker og bokser rett i automaten. Den ordner resten for deg.

– Den kan ta imot over hundre flasker og bokser samtidig, sier produktsjef for Tomra R1, Gudbrand Arnesen.

Ifølge Arnesen går pantingen unna fem ganger raskere med den nye maskinen.

– Vi kan håndtere opp mot 140 flasker og bokser i minuttet.

Flere arbeidsplasser

Pantemaskinen har allerede blitt testet ut noen få steder, og interessen fra de store butikkjedene i Norge og Sverige skal være stor. I Lier har de allerede tatt høyde for at de kan få mer å gjøre.

Administrerende direktør Geir Hanevold håper på økt omsetning de kommende årene. Foto: Anders Martin Helle / NRK

– Vi driver faktisk og ansetter noen akkurat nå, sier administrerende direktør, Geir Hanevold.

Han forteller at produksjonslokalene allerede er klare for å lage flere panteautomater. For markedet begrenser seg ikke bare til Norden. Ifølge Hanevold ser opp mot 40 nye land på tilsvarende panteordninger.

– Etter at Kina stengte grensene for import av plast, så har dette nesten eksplodert de siste årene. Så det ser utrolig spennende ut i de årene som kommer, sier Hanevold.

Brus- og ølbokser blir helt flatklemte i pantemaskinen. Foto: Anders Martin Helle / NRK

– Mer miljøvennlig

Ved hjelp av flere kameraer kan maskinen lese av strekkoden og kjenne igjen formen på flasken eller boksen. De blir veid, og en metalldetektor sjekker om boksene faktisk er lagd av metall.

– Alt dette er for å sikre at det ikke blir betalt ut feilaktig pant, sier produktsjef Gudbrand Arnesen.

Flasker og bokser som ikke er godkjent, blir enten sendt tilbake til kunden, eller de får en ny runde i panteautomaten. Hvis flasken ikke er tømt, får kunden en ny sjanse når hun har tømt ut innholdet.

Etter første runde blir tomgodset sortert og komprimert, før det havner i en oppsamlingsboks.

– Det tar mindre plass og blir mer miljøvennlig å transportere videre til gjenvinning, sier Arnesen.

Begeistret

I dag er vi vant med å putte inn en og en flaske eller boks. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

I en tilfeldig pantekø i Drammen treffer vi to som står ved automaten og putter inn en og en flaske. De er begge begeistret for den nye løsningen NRK viser dem.

– Den var spenstig. Jeg irriterer meg nemlig over at folk kommer med svære søppelsekker når jeg skal pante. De bruker lang tid, så med denne løsningen hadde det gått raskere, sier Tom Gunnar Pettersen.

– I valget mellom den gamle og den nye, hadde jeg helt klart valgt den nye. Den ser ut til å være veldig effektiv, avslutter Monica Langum.