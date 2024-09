Sommeren er over, og hverdagen er tilbake, både for store og små.

Det betyr å igjen gå tilbake til faste rutiner, men for noen også en helt ny virkelighet – spesielt for unger som begynner i barnehagen og gutter og jenter som har startet på skolen.

For noen barn er det knyttet litt ekstra usikkerhet til en annen stor endring, når omgivelsene er annerledes – nemlig det å gå fra bleie til do.

Stine Mari Engh Abelsen er avdelingsleder ved helsestasjonen i Kongsberg, og snakker mye med usikre foreldre.

– Å gå på do, det er helt vanlig, akkurat som å spise og sove. De fleste begynner nok i 2–3 års alderen, og er modne og klare for det da. Men det er store individuelle forskjeller, sier hun.

Trygghet og forutsigbarhet

– Når vi skal i gang med noe nytt, kan barna være litt sårbare, og det kan være grobunn for bekymring og undring. Det gjelder også foreldrene. Vi voksne blir bombardert med informasjon, råd og innspill, om hva som er riktig og hva som er feil.

Stine Mari Engh Abelsen, avdelingsleder ved Kongsberg helsestasjon, mener det er viktig at foreldre tolker signalene fra barnet. Foto: Privat

– Men som i alle overganger, som også bleieavvenning er, så tenker jeg at det handler mye om trygghet, rammer og forutsigbarhet, sier Abelsen.

– Hva er tegnene på at barnet er klar for å slutte med bleie?

– Det lurer vi jo ofte på, men det er veldig individuelle forskjeller. Da handler det om å være sensitiv for barnets signaler, og å følge litt med.

Mange barn synes det er skummelt å gå på andre toaletter enn hjemme. Foto: Stian Haraldsen / NRK

– Vær nysgjerrige sammen

Stine Mari Engh Abelsen har følgende råd til bleieskiftarbeiderne før overgangen til doen:

Jeg tror noe av det beste vi kan gjøre er å skape et engasjement og nysgjerrighet, og gjerne være nysgjerrige sammen.

Utforske doen og dosetet, eller potta, sammen. Da får vi mye bedre kontakt med hverandre også. Da blir vi mer sensitive for de signalene barnet kommer med.

Og så er jo barn veldig gode på å herme. Kanskje barna skal få lov til å være med på do sammen med foreldrene eller eldre søsken, selv om toalettet er et av få steder vi får være litt i fred. Likevel, barn er gode til å ta etter oss voksne.

Lesernes beste tips

Det var stort engasjement i kommentarfeltet da NRK skrev om at mange førsteklassinger ikke har klart overgangen fra bleier ennå. Her er de beste rådene deres:

NRK forklarer Slik fikk vi barnet til å slutte med bleie Slik fikk vi barnet til å slutte med bleie Viste fram bæsjebleia Dette skjedde for mer enn 40 år siden, og bleiene var ikke like behagelige som i dag. Sønnen min gjemte seg bak døra i stua for å være i fred når han bæsjet. Han kunne fint gå med bæsjebleia etterpå, mens han fortsatte leken. En gang jeg oppdaget det tok jeg av ham bleia, lot ham se det som lå der, og tok bleia på ham igjen.



Ja, jeg vet, det var fryktelig, men det var siste gang han brukte bleie. Slik fikk vi barnet til å slutte med bleie Tøybleier Begynn med tøybleier når barnet er i avvenningsalder. Da kjenner barnet at det blir ekkelt å gå med våt bleie, og tar ideelt sett selv initiativ til å gå på do. Slik fikk vi barnet til å slutte med bleie Babypotting Jeg ble overrasket da min kone hadde hørt i podkasten Foreldrerådet om at det var mulig å få dem til å slutte med bleier rundt 1,5 år gamle. Men det funket som bare juling! Alle barn er ulike, men det gikk igjen at de selv ønsket å prøve rundt den alderen.



Vi hadde i tillegg hørt om «babypotting», hvor barna får mulighet til å bæsje uten bleie fra de er født. Da blir de godt kjent med potten og det å holde seg. Da var de nesten fri fra bæsj i bleiene fra rundt tre måneder. Slik fikk vi barnet til å slutte med bleie Forsto sammenhengen Mine barn sluttet selv med bleier da de var 20 måneder. Vi brukte tøybleier for å lærer barnet å forstå sammenhengen mellom det å tisse og det å bli våt. Barna mine var de eneste som ikke brukte bleie i barnehagen på småbarnsavdelingen. Slik fikk vi barnet til å slutte med bleie Brukte do-ring Vi har latt jentene sitte på do (med doring for barn) fra de var helt små, den ene var 7 måneder og andremann 3 måneder. Vi holdt henne naturligvis, men fra hun klarte å holde hodet selv gikk dette helt fint.



Med en gang hun gjorde tegn til å ville bæsje, gikk vi på do. Det resulterte i bæsjing på do tidlig, og bleieslutt ved toårsalderen. Slik fikk vi barnet til å slutte med bleie Potte med ryggstøtte Mine barn sluttet begge med bleie før de fylte to år. Jenta sluttet sommeren før hun ble to år. Gutten sluttet på våren, da han var 16 måneder. Jeg brukte tøybleier, startet pottetrening da de var seks måneder, en potte med ryggstøtte.



De hadde ikke bæsjebleier etter at de var ni måneder. Barn lærer så fort, men husk at pottetrening aldri må være tvang. Vi hadde en kosestund med billedbok på potta etter måltider, og det er utrolig hvor fort en baby skjønner hva potta er til. Slik fikk vi barnet til å slutte med bleie Inne og ute Alle mine barn sluttet med bleie første sommeren de kunne gå. Pottelek/-trening og tilgjengelig potte inne og ute, i tillegg til barnedolokk. Oppmuntring, hjelp og skryt var verktøy som ble brukt. Slik fikk vi barnet til å slutte med bleie Før trass­alderen Bleieslutt før verste trassalder slår til, mellom 20 og 30 måneder, er mitt beste tips. Bruk framgangsmåten fra Oh Crap Pottytraining eller Bleiefri på tre dager. Alt er læring, alt er trening. Det er ikke farligere for en unge å trene på å få tiss og bæsj der det hører hjemme, enn å trene på å kle på seg. Forrige kort Neste kort

Via potta eller rett på do?

– Må vi via potta, eller kan vi sette dem rett på do?

– Det er ikke noe fasitsvar på det, og det viktigste er å følge barnets behov. Let etter signalene, sier Stine Mari Engh Abelsen.

Mange foreldre opplever det som krevende hvis barna stritter imot, og vegrer seg for å ta steget.

– Hvis det skaper bekymring eller man blir utrygg, tror jeg det er lurt å snakke med noen, for eksempel oss som jobber på helsestasjonen. Vi snakker med mange foreldre om dette.

– Hva tenker du om å lokke med belønning?

– Vi må være veldig bevisst på at det å gå på do er en helt vanlig ting, som alle gjør. Hvis du gir belønning, hva er det du belønner? Er det for at barnet tisser, eller for at det sitter på do. Jeg tror det er viktigere å lage rutiner.