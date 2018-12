Hvite stjerner gir kreftsyke håp

– Det er så mye omsorg i det, sier Kjersti Rylandsholm. Hun er én av mange som må tilbringe store deler av julen på Radiumhospitalet.

For ni måneder siden, i mars, fikk hun sjokkbeskjeden. Hun hadde fått kreft. Spredning til lymfene under armen og i halsen. Etter det fulgte det mange uker med cellegift og operasjoner før hun kunne dra til Radiumhospitalet for stråling. Tre uker, hver dag.

Lyser opp jula

Vardesenteret på Radiumhospitalet er full av stjerner som henger tett i tett i vinduene. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Kreften den tar jo aldri ferie, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

For de mange tusen som er på sykehuset i jula og gjennomgår tøffe behandlinger er stjernene i vinduene et symbol. Et symbol på håp og omsorg, at noen der ute tenker på dem.

For sjette året på rad har Kreftforeningen stjerneaksjonen. Ved å gi et pengebeløp til Kreftforeningen henger de opp en stjerne på et sykehus.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, er fornøyd med at antall stjerner folk sender vokser for hvert år. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

I fjor ble over 33.000 rammet av kreft i Norge, ifølge tall fra Kreftregisteret. Mange må gjennom lange og omfangsrike behandlinger, som ikke viker for julen.

– Flere og flere kjøper stjernen hvert år og sender den til noen som de har kjær, eller noen de ikke kjenner, forteller Ryel.

Utenkelig å få kreft

Kjersti pleier å se på stjernene som henger i vinduet. For henne representerer stjernene håp, og at hun ikke er alene i kampen mot kreften.

– Det er veldig godt at det er så mange som bryr seg, sier hun.

Det var en grå og trist dag i mars da legen ga Kjersti beskjeden som skulle endre alt. Mannen hennes var ute på noen ærender, så det var bare hun og legen i rommet. Hun stod støtt da beskjeden kom. Det var ikke før hun måtte gi beskjeden til mannen sin at hun knakk sammen.

En gang om dagen i tre uker må Kjersti på strålebehandling. Så kan hun reise hjem til jul. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Du tror ikke at det er noe som skjer deg selv. Du hører om det og du vet at det er så mange som får det, men at du plutselig står der og har fått det selv. Det er så utenkelig.

Hun er optimistisk om tiden fremover. Det er sånn hun er som person.

– Jeg tror alltid det beste til det motsatte er bevist.

Hun har bare noen strålingsbehandlinger igjen før hun kan reise hjem til Gol.

– Det blir en fin jul, smiler hun.



Gir håp

Jula er den høytiden man forbinder mest med å være med familie og venner. En høytid full av selskaper, middager og sammenkomster. Da er det desto verre å være igjen på et sykehus.

Ved å henge opp stjerner overalt håper Ryel at det skal bringe med seg omtanken som ligger til bak, men også et håp.

– Et håp om at i fremtida skal vi klare å behandle kreft på en enda bedre måte, konstaterer hun.

Stjernene henger rundt omkring på sykehusene. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

