Hunden Nero reddet beboerne fra flammene

Brannvesenet fikk ved 5.30-tiden torsdag melding om en boligbrann i Mjøndalen i Buskerud. Da de kom til stedet, sto det flammer ut av vinduet i andre etasje.

Beboerne lå og sov i huset da det begynte å brenne. Hunden Nero merket at noe var galt og vekket dem, og alle kom seg ut i sikkerhet.

– Hadde det ikke vært for bikkja, hadde vi strøket med alle fire, sier Frode Olsen.

Han stryker Nero over hodet og ser bort på det utbrente huset i Arbeidergata i Mjøndalen. Flere kilometer unna kunne man se hvordan høye flammer slo ut gjennom taket. Store mengder røyk drev nedover Drammenselva.

Husets andre etasje sto i full fyr da brannvesenet kom til stedet. Foto: Joakim Fjeldli

– Han sier ifra

Og det kunne gått virkelig galt. Olsen er lettet over at alle kom seg ut av den nå totalskadde gamle trebygningen.

– Nero redda oss, uten tvil. Du veit, han sier ifra. Så vi kom oss ut alle sammen.

Olsen sitter på trappa utenfor nabobygningen med et par ulltepper tilgjengelig. Ved siden av forsøker et par av de andre beboerne å få kontakt med venner og familie via mobilen.

Får ros av brannvesenet

Fagleder i Vestviken 110, Trond Bekken, sier det er flott at hunden Nero vekket beboerne så de kom seg ut av det brennende huset.

– Vi har opplevd det før, at hunder vekker eierne på grunn av brann. De er mer våken og sover ikke sånn som oss. Men de er ikke det sikreste å satse på som brannvarsler, påpeker Bekken.

Brannvesenet jobber med å slukke boligbrannen. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Brannvesenet jobber torsdag morgen fortsatt med å slokke brannen i huset i Arbeidergata.

Ber folk lukke vinduer

– Da vi kom fram, var det full brann i andre etasje. Vi jobber med saken, men det er en vanskelig brann å slokke. Vi må rive en del av huset for å få slokket, sier Bekken.

Det er ikke fare for at brannen sprer seg, men brannvesenet oppfordrer folk i nærliggende hus til å lukke vinduene på grunn av røyken.

Brannårsaken er foreløpig ikke kjent.

Arbeidergata er stengt fra Parkvegen og til og med Klopptjernsgata som følge av boligbrannen, opplyser politiet.