Hjertespesialist advarer mot «Facebook-råd»

I flere år har det sirkulert en tekst på Facebook som anbefaler deg å hoste ved et hjerteinfarkt.

Ifølge Wasim Zahid, spesialist i kardiologi ved Drammen sykehus, er dette feil.

– Når du har et hjerteinfarkt er hjertet stressa og det lider. Hvis du da hoster kraftig gjentatte ganger som beskrevet i denne Facebook teksten, kan det forverre hjerteinfarktet, forklarer Zahid.

Gir folk feil fokus

Teksten er opprinnelig skrevet på engelsk, men på norsk lyder anbefalingen som følger:

Olaf Rødevand er avdelingsoverlege ved hjertemedisinsk avdeling på LHL-sykehuset Gardermoen. Foto: LHL

«Mange personer er alene når de får et hjerteinfarkt. Når hjertet slår feil og personen begynner å føle seg svimmel, har vedkommende bare 10 sekunder på seg før man mister bevisstheten. Da kan man hjelpe seg selv ved å hoste kraftig gjentatte ganger.»

– Denne teksten feilinformerer og gir folk feil fokus. Det er veldig uheldig, mener avdelingsoverlege ved hjertemedisinsk avdeling på LHL-sykehuset Gardermoen, Olaf Rødevand.

Han reagerer på at innlegget til stadighet blir delt.

– Det er aldri lurt å stole blindt på medisinske råd som befinner seg på Facebook.

– Det lureste er å undersøke hvem kilden er slik at man er sikre på at det er sertifiserte personer som står bak, forklarer Rødevand.

Facebook-meldingen har ofte svært mange delinger. Foto: Skjermdump Facebook

Kan ikke utrette noe på egen hånd

Avdelingsoverlegen anbefaler folk om å ta det med ro og ikke anstrenge seg, dersom man får et hjerteinfarkt.

– Å hoste er derfor ikke i henhold til de rådene man ser på sykehus og offentlige etaters nettsider.

Rødevand forteller at det beste man kan gjøre hvis man har mistanke om hjerteinfarkt er å ringe 113 og få hjelp på sykehus.

– Man kan ikke selv utrette noe hjemme, understreker han.

Slik ser en av variantene av Facebook-innlegget ut:

Det er ikke rart at så mange har delt teksten. Den slutter nemlig med: «Del dette med så mange som mulig! Det kan kanskje redde livet deres!» Dette er bare én variant av innlegget som har blitt opprettet og delt av flere. Foto: Skjermdump Facebook

Tok affære

Zahid forklarer at innlegget som har sirkulert på Facebook over lengre tid, sies å være skrevet av en intensivsykepleier.

– Det har jeg vanskeligheter for å forstå, ettersom det inneholder veldig mange skrivefeil, sier han.

Han forteller at flere har tatt kontakt med han for å høre om dette rådet er noe man bør stole på.

– Sist fikk jeg det tilsendt av en venn som lurte på om dette var noe man burde lære seg. Da fikk jeg rett og slett nok og bestemte meg for å ta affære.

Han skrev et innlegg på sin egen Facebook-side, i håp om at folk skal forstå at informasjonen er feil og at de dermed ikke sprer budskapet videre.

– Hvis du kommer over dette innlegget bør du ikke spre det videre. Gi også gjerne beskjed til avsenderen om at det som står der ikke stemmer.

