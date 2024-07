– Jeg har drevet hagesenter de siste 20 årene, og jeg har fått mange spørsmål om hvorfor planter dør, og hvordan man best tar vare på dem.

Det sier Vikram Singh, eier og driver av Planteland gartneri- og hagesenter i Lier.

Med over 900 forskjellige planter på sitt senter har Singh fått god innsikt i hvilke utfordringer folk ofte møter på. En av de vanligste feilene handler om vanning.

Vikram Singh forteller at riktig lysforhold er avgjørende for plantens trivsel. Foto: Dana Khalouf / NRK

Planter trenger ikke mye vann

– Folk tror at planter må svømme i vann, og de vanner plantene for mye før de reiser. Det er bedre å sette et fat med vann under plantene slik at de kan suge opp vann fra røttene, forklarer Singh.

Ikke vann plantene for mye, men heller ikke for lite. Sjekk jorda jevnlig og sørg for at den er fuktig, men ikke våt. Foto: Dana Khalouf / NRK

Tips for å holde plantene i live Flytt plantene fra vinduskarmer for å beskytte dem mot direkte sollys, som kan skade dem. Plasser plantene i et rom med mye lys.

Flytt plantene til skyggen hvis de står ute, for å beskytte dem mot direkte sollys som kan tørke dem ut.

Spør naboen om de kan vanne plantene dine mens du er borte.

Sett et fat med vann under plantene slik at de kan suge opp vann fra bunnen.

Bruk større potter eller krukke. Plantene vil trives bedre i litt større potter, da disse holder på fuktigheten lenger og gir plantene mer jord å vokse i.

Små potter tørker raskere ut enn store potter, som har mer jord og dermed holder bedre på fuktigheten.

Planter med tykke blader trenger mindre vann, mens planter med tynne blader krever mer vann. Tykke blader holder vann lenge.

Hvis pottene har dreneringshull, er det ikke farlig om vann renner ut når det regner. Hvis pottene ikke har hull og er for tette, er det bedre å flytte dem under tak for å unngå overvanning.

Han legger til at hvis det regner mye og pottene ikke har hull for drenering, bør de flyttes under tak for å unngå overvanning.

– Planter tåler en god del tørke, men ikke å bli helt uttørket. Dessverre har mange ikke grønne fingre, sier Singh.

Han understreker også at riktig lysforhold er avgjørende for plantenes trivsel.

– Noen planter trenger mye sol, mens andre trives best i skyggen, påpeker Singh.

Sett et fat med vann under plantene slik at de kan suge opp vann fra bunnen. Foto: Dana Khalouf / NRK

Påvirkes av mange faktorer

Alf Erik Finsrud er faglærer innen gartner- og landbruksfag og har over 30 års erfaring med planter. Han mener at mange behandler alle plantene sine likt - og at det ofte er derfor de dør.

Alf Erik Finsrud forteller at det er viktig å følge bruksanvisningen til hver plante for å sikre riktig mengde lys og vann. Foto: Privat

– Det er viktig å følge bruksanvisningen til hver plante for å sikre riktig mengde sol og vann. Forskjellige planter har ulike behov. Noen krever mer vann og sollys enn andre, forklarer Finsrud.

Han understreker at flere faktorer som tørr luft og varme fra vedfyring kan påvirke plantenes trivsel.

– Jeg oppfordrer også folk til å stille spørsmål ved kjøp av planter for å få riktig pleieinformasjon, sier han.

Her er Finsruds tips for å få en plante til å overleve i ti dager med minimalt stell.

– Ta dem vekk fra vinduskarmen og sett dem et sted med litt skygge, men også litt lys. Sørg for at de får vann én til to, kanskje tre ganger i uken, avhengig av hvor store plantene er. Husk også at blomstrende planter trenger mer vann enn vanlige grønne planter.

Når man reiser bort, kan dette for eksempel løses med en selvvannende potte.

Man kan fylle tomme plastflasker med vann og sette dem opp ned i jorda. Dette kan gi plantene vann i tre-fire dager. Foto: Dana Khalouf / NRK

Selvvannende løsninger

Vikram Singh forteller at det nå finnes dryppvanningssystemer på markedet som kan automatisere vanningen.

– En annen enkel løsning er å fylle tomme plastflasker med vann og sette dem opp ned i jorda. Dette kan gi plantene vann i tre-fire dager.

