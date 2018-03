Her brøytes flyplassen – uten noen bak rattet

Høyre-topp: – Støre skal ikke dirigere hvem som sitter i Solberg-regjeringen

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland reagerer kraftig på at Jonas Gahr Støre (Ap) foreslo å flytte Sylvi Listhaug (Frp) til et annet departement for å avverge mistillit og en potensiell regjeringskrise.