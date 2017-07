Henlegger asylmottaksbrann

Politiet henlegger saken der det planlagte asylmottaket i Hovet i Hol ble tent på, skriver Hallingdølen. To personer har vært mistenkt for å stå bak brannen, men politiet klarer ikke å knytte disse til brannen. Det er funnet flere arnesteder, og Kripos har bevist at brannen var påsatt.