Den varslede og mye omtalte eldrebølgen nærmer seg. Utfordringene er mange, og myndighetene håper å komme dem litt i forkant ved å gjennomføre en storstilt gransking av tilbudet hjemmeboende eldre får.

– Vi går ut fra at vi vil avdekke en del svikt, men er opptatt av at det da skal bli rettet opp, og at vi kan skape læring og forbedring, og lage bedre tjenester, sånn at folk skal ha tillit til de tjeneste eldre får, sier Sverre Lerum, seniorrådgiver i Helsetilsynet, til NRK.

I tre år framover skal Helsetilsynet og Statsforvalteren gjennomføre en rekke tilsyn i helse- og omsorgstjenesten for eldre i hele landet.

Slik blir Norge endret

Dette er de harde fakta om hvordan Norge kommer til å endre seg de kommende åra:

I 2040 vil det bo litt over 6 millioner mennesker i Norge, tror Statistisk sentralbyrå (SSB) – noe som er nesten en halv million flere enn i dag.

I løpet av det neste tiåret vil befolkningen bestå av flere eldre over 65 år, enn barn og unge mellom 0 og 19 år. I 2031 vil dette skje for første gang, ifølge prognosene til SSB.

I 2050 er det ventet at omtrent én av fem nordmenn er 70 år eller eldre.

– Vi forventer at befolkningen over 80 dobler seg innen 2050, og at de utgjør nesten én million innen 2100, sa demograf Ane Tømmerås til NTB før sommeren.

Dette er en av grunnene til at helsemyndighetene nå skal undersøke hvordan ståa er.

– Vi vet at stadig flere eldre bor hjemme, så da må vi være trygge på at de får den hjelpen og omsorgen de trenger. Så at tilsynet prioriterer de hjemmeboende, er kjempebra, og gjør at tjenestene våre blir enda bedre, sier statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse og omsorgsdepartementet til NRK.

Ellen Rønning-Arnesen i Helse og omsorgsdepartementet ser frem til resultatene. Foto: Jon Petrusson / NRK

Er bekymret

Sverre Lerum i Helsetilsynet forteller at de allerede nå vet noe om hvilke utfordringer som finnes:

– Vi har svikt knyttet til ernæring, håndtering av legemidler og fallforebygging, og det vi ser er at den helhetlige ivaretagelsen av eldre kan være vanskelig og utfordrende. Vi har hatt mye tilsyn på sykehjem, og har lyst til å vite mer om det som skjer i hjemmet, sier Lerum.

– Er tjenesten bra nok i dag?

– Vi er bekymret for nettopp det, og vil derfor føre tilsyn med dette.

Forberedt på mangler

Et land som er alvorlig bekymret for hvordan det vil gå når eldrebølgen virkelig skylder inn, er Japan. En stadig større andel av befolkningen er eldre, og etterveksten er ikke stor nok til å kunne håndtere det. Derfor har de store prosjekter på gang, som blant annet involverer roboter.

I regjeringen er det knyttet store forventninger til tilsynsprosjektet, som skal foregå i hele landet.

– Jeg håper det kommer læring og forbedring ut av det, sånn at de som jobber i tjeneste kan gjøre en bedre jobb. Og til syvende og sist handler det jo om den enkelte hjemmeboende, at de kan stole på at de får gode og trygge tjenester. Det er kjempeviktig siden vi blir stadig flere eldre i landet, sier statssekretær Ellen Rønning-Arnesen.

– De forventer å finne en del feil, hva synes du om det?

– Det er sånn det skal være, man avdekker jo ting når man er på tilsyn, som gjør at vi kan få et godt og systematisk forbedringsarbeid. Det er viktig for de som jobber i tjenesten, men for oss pårørende også, med tanke på at feil blir oppdaget.