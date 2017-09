Helikopter fraktar ut reinsdyr

500 dyr er felt under reinsjakta i Nordfjella så langt. To av desse har fått påvist skrantesjuke, som ein forsøker å få kontroll på ved jakta. Jegerar som feller dyr i område langt frå veg får tilbod om helikoptertransport for å frakte kjøt ut av fjellet. Villreinutvalet trur tilbod om helikoptertransport er ein viktig suksessfaktor, skriv Hallingdølen.