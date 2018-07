Helfo varsler om millionkrav mot Vestre Viken

Vestre Viken, som omfatter sykehusene i Bærum, Drammen, Kongsberg, Ringerike og Hallingdal sjukestugu, har fått millionkrav mot seg fra Helfo.

Saken startet i mai 2016 ved at en tidligere bioingeniør tipset Helfo om misligheter knyttet til refusjon for utførte kreftprøver. Helfo, som er en etat under Helsedirektoratet, forvalter oppgjør blant annet til Vestre Viken.

Millionbot

Politiet har tidligere gitt Vestre Viken en foretaksbot, men nå varsler altså Helfo et erstatningskrav på nesten 10 millioner mot helseforetaket, skriver Drammens Tidende.

Styret i Vestre Viken har ved to tidligere anledninger avvist foretaksboten og gitt uttrykk for at det i en rettslig prosess vil bli anledning til å føre bevis for at foretaket urettmessig har blitt pålagt et ansvar for bevisste handlinger begått av enkeltpersoner i organisasjonen.

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken aviser kravet som for høyt.

– Et mer aktivt kontrollsystem i regi av Helfo kunne ha bidratt til å avdekke misligheter tidligere. Vi oppfatter det derfor urimelig at Helfo krever påslag for renter med ti prosent, sier Sommervoll i sitt svar til Helfo.

Forholdene er omtalt av Brennpunkt.