Hedret Skofterud med treningstur

– Det er helt uvirkelig at ikke Vibeke er her lenger. Da jeg fikk den tragiske beskjeden i går om at hun var omkommet i en vannskuterulykke, måtte jeg dobbeltsjekke at det virkelig stemte.

Det sier Carina Kristiansen som driver treningsgården Boot Camp i Mjøndalen. Der var også Vibeke å se ofte.

Vil fylle vannet med roser

Foto: Anders Martin Helle / NRK

Mandager pleier det å være styrketrening der.

– Jeg ville heller samle folk fra vårt treningsmiljø til en stille markering og gå opp til Gamledammen på toppen av Kjøsterudjuvet for å legge roser på vannet. Det føltes helt feil å skulle trene styrketrening en slik dag, sier Carina.

Ble venninner på Skigymnaset

Carina og Vibeke ble kjent med hverandre da de gikk sammen på Skigymnaset i Hovden på 1990-tallet. Da var Carina 18 og Vibeke 16.

– Vi fikk et spesielt forhold. De andre kalte oss "mennene" fordi vi var de litt tøffe jentene. Vibeke var som en god søster for meg. Jeg kalte henne bare "Skoftis", forteller Carina.

Vibeke Skofterud Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix Ekspandér faktaboks Gikk første etappe i VM-stafetten i Oberstdorf i 2005

Født 20. april 1980

Meritter: OL-gull i stafett i 2010, VM-gull i stafett i 2005 og 2011. Totalt fem internasjonale mesterskapsmedaljer, alle i stafett.

Gikk sitt første verdenscuprenn i 2000, sitt siste i 2014.

Meldte Vibeke savnet

38-år gamle Vibeke Skofterud ble funnet omkommet på øya St. Helena i Arendalsskjærgården søndag formiddag. Det var kjæresten Marit Stenshorne som meldte henne savnet i 01-tiden natt til søndag da hun ikke kom hjem til hytta på Tromøya. Det ble satt i gang en leteaksjon, og søndag formiddag ble Skofterud funnet omkommet.

Politiet har i dag konkludert med at Skofterud omkom som følge av en tragisk ulykke. Vannskuteren hun førte, ble funnet på land i Hovekilen.

Carina Kristiansen (t.v.) er initiativtaker til markeringen. Foto: Anders Martin Helle / NRK

– Mye latter og god stemning rundt Vibeke

Carina og Vibeke holdt kontakten etter årene på Skigymnaset. De trente ofte sammen, og Vibeke bodde også en periode sammen med Carina i Mjøndalen

– Vibeke delte så mye med meg. Hun var en veldig livlig person, hun var høyt og lavt og kunne være nok så høylytt. Men Vibeke hadde også perioder da livet ikke var så bra. Jeg kjente henne så godt, og jeg visste når jeg skulle la henne være i fred.

Rundt 50 fra treningsmiljøet rundt Vibeke Skofterud tok turen langs Kjøsterudjuvet denne fine sommerkvelden. Foto: Anders Martin Helle / NRK

– I dag er en vanskelig dag

Hanne Sannerhaugen og Marianne Høibakk ønsket også å minnes Vibeke med en tur i skogen i kveld.

– Jeg var veldig glad i både Vibeke, kjæresten Marit og Carina. Vibeke hadde alltid et godt treningsråd å komme med. Jeg synes det er vanskelig i dag, sier Hanne.

Også Marianne synes det er godt å være sammen med andre i kveld.

– Vibeke var så god til å motivere andre. Det spilte ingen rolle om du var god eller dårlig.

Skofterud har en lang merittliste fra både OL og VM. Og i 2012 vant hun kvinneklassen i Vasaloppet.