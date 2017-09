Havnet på taket i Røyken

En mann i 20-årene fra Hurum er siktet for promillekjøring etter at bilen han kjørte, havnet på taket på fylkesvei 11 ved Åroselva i Røyken. Mannen er tatt med til legevakta for blodprøver. Han er trolig ikke skadet, ifølge politiet.