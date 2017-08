Har startet utryddingen

Det er skutt flere dyr på villreinjaktas første dag i Nordfjella. Spesielt i år er at jegerne skal bidra til å utrydde hele stammen på 2000 dyr på grunn av skrantesyke. Prosedyren i år er at jegerne må ta prøver av dyra for å se om de er syke. Ellers kan dyra slaktes som vanlig.