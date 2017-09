Håper på storgevinst

Tranby-hesten Born In the USA står i dag på startstreken under det europeiske 4-årsderbyet på Solvalla i Sverige.Hesten står ifølge kusk Eirik Høitomt i et bortimot optimalt førstespor i storløpet. Førstepremien på Solvalla er på 1,8 millioner kroner.