Hansen: – En tøff kamp

Mjøndalen-trener Vegard Hansen mener laget hans hadde en dårlig første omgang mot Start. – Vi var ikke gode i førsteomgang. I andre omgang var vi mer med, og det ble jevnt. Vi fikk et mål og kunne fått en til. Jeg syns vi var ålreit i en tøff bortekamp, men vi ødelegger for oss selv med en svak start, sier Hansen etter at Mjøndalen tapte 2–1 mot Start.