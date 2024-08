Tirsdag morgen ble det oppdaget at det var gjort hærverk på Heggen kirke i Buskerud. Kirka ligger i Vikersund, hvor det har vært en svært spent stemning de siste to ukene, etter en grov voldsepisode i bygda.

– Det var en turgåer som tok kontakt med en av de ansatte hos oss, og fortalte at det var noen som hadde tagga på veggen til den gamle middelalderkirken vår, sier Nina Brokhaug Røvang, som er kirkeverge i Modum kommune.

– Hvordan så det ut på kirken?

– Det var skrevet ord som ikke er forenlig med et budskap vi ønsker å formidle på to av veggene, med svær, svart maling.

Det var tagget på veggene på utsiden av kirka, på to forskjellige steder.

Avlyst fakkeltog

Hun har ikke lyst til å si noe mer om innholdet som var skrevet, men teksten er åpenbart knyttet til kveldens avlyste fakkeltog i Vikersund, som skulle vært arrangert etter urolighetene i bygda den siste tida.

Mandag for to uker siden ble Runar Magnussen (55) slått ned på utsiden av en matbutikk i bygda. Han sier han bare ba en gruppe ungdommer roe seg og holde seg unna butikken, mens de hevder han kom med rasistiske utsagn – noe han har benektet.

En 18-åring har erkjent volden, og ble i forrige uke varetektsfengslet i fire uker.

Arrangørene av fakkeltoget frykter for sikkerheten etter at arrangementet ble delt på høyreradikale- og innvandringsfiendtlige grupper, skriver Bygdeposten.

– Vi har fått indikasjoner på at folk ønsker å kuppe denne markeringen, og da fant vi det klokest å avlyse fakkeltoget, sier Frank Teige-Hølen.

Fiendtlig budskap

– Vi ønsker ikke oppmerksomhet rundt teksten, for vi ønsker ikke at det skal formidles fra våre kirker. Vi har hengt opp hvite duker over teksten, og så har kirketjeneren reist ned for å kjøpe maling. Det blir en midlertidig maling der, sier hun.

Etter noen timer hadde menigheten malt over budskapet som var skrevet på to av kirkas vegger. Foto: Modum menighet

Kirken stammer fra middelalderen og ble først bygget i romansk stil tidlig på 1200-tallet med kalkstein fra området. Fra 1697–1725 ble den utvidet til en korskirke. Den har vernestatus som fredet.

– I og med at det er en middelalderkirke er det strenge restriksjoner på hva en kan bruke. Men dette blir midlertidig for å dekke over.

– Hva tenker dere om det som har skjedd?

– Det er trist at noen skriver stygge ord om andre, med et budskap som er for skrevet for å skape hat eller fremmedfrykt, eller sette folk opp mot hverandre. Jeg tenker det er spesielt trist når det skjer på ei kirke. Det er et sted hvor folk skal kunne komme i sorg og glede, og det skal være et sted som er åpent for alle. Og hvor du i hvert fall ikke skal bli møtt av disse holdningene idet du kommer dit.

Mange spekulasjoner

Med tanke på situasjonen i Vikersund for tida, har taggingen allerede ført til spekulasjoner.

Nina Brokhaug Røvang, kirkeverge i Modum kommune. Foto: Modum menighet

– Det er jo litt oppheta nå, så det kan hende at det har noe med det å gjøre. Men det blir bare spekulasjoner, sier Røvang.

Kirka ringte til politiet, som raskt kom til stedet. De har gjort åstedsundersøkelser, tatt bilder og sjekket området. NRK har vært i kontakt med politiet, som ikke ønsker å si noe om budskapet på veggen. De bekrefter at de har vært på stedet, og opprettet sak.

– Det hadde vært fint om de kunne funnet dem, og fått prate med dem om hva de tenker om det de har gjort, noe som både skader en gammel ærverdig middelalderkirke, og som kan føre til mer frykt i samfunnet, sier kirkeverge Røvang.

– Så du håper egentlig at dere kan komme i dialog med dem?

– Ja, det hadde vært veldig fint om politiet eller vi kunne hatt samtaler med dem, for å finne ut hva som ligger bak det. Er det noe vi kan gjøre sammen for at det ikke skal skje igjen?