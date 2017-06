Hærverk på elevers sykler

Elever ved skoler i Kongsberg opplever hærverk på syklene deres. Skruer er løsnet, og det er satt stifter i dekkene slik at de har punktert. 14 år gamle Adrian Sloth Isaksen forteller til Laagendalsposten at han opplevde at hjulet løsnet i fart.