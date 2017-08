Hærverk mot krigsminnesmerket – igjen

Denne gangen er det et rødt hakekors som pryder krigsminnesmerket på stasjonen i Mjøndalen.

– Vi er sjokkerte, sier Ståle Berdal i Eiker Historielag.

Det var den 7. oktober 2016 minnesmerket ble avduket for første gang. Allerede i desember 2016 ble det utført hærverk på minnesmerket. Det førte til både kronerulling og en stor jobb for å få det tilbake til sin originale tilstand. I juni 2017 sto minnesmerket klart. Men nå er det altså tilgriset igjen.

– I desember lurte vi jo veldig på hvordan vi skulle få dette i stand igjen. For vi hadde brukt opp de midlene vi hadde. Men vi var heldige, for en eldre herremann som også har jobbet på jernbanen, donerte penger til oss, forteller Berdal.

Minnesmerke med mørk historie

Minnesmerket ble satt opp for å hedre en spesiell hendelse fra krigens dager i 1943. Sabotasjeaksjonen ved Ryghkollen i Nedre Eiker fikk store konsekvenser for befolkningen som da bare talte noen tusen mennesker. Sabotasjeaksjonen som besto av å sprenge opp et av tyskernes togsett ble besvart med at et trettitalls mennesker ble pågrepet og flere henrettet.

Minnesmerket eies nå av Nedre Eiker kommune.

– Jeg har forstått det som at kommunen ønsker å få det i stand igjen, sier Berdal.

NRK vil oppdatere denne saken.