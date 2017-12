Hadde englevakt da treet traff bilen

– Jeg skjønte egentlig ikke hva som skjedde med en gang. Først tenkte jeg at et dyr kom hoppende, men det viste seg å være et tre. Så så jeg at det sprutet glass over hele dashbordet, utover fanget og overalt, sier Olav Hansen.

Hadde englevakt

Yrkessjåføren fra Skedsmo var på vei hjem på E16 fra en jobbtur på Vestlandet. Han skulle egentlig kjøre en lastebil tilbake, men en feil på lastebilen, gjorde at Hansen måtte nøye seg med en vanlig personbil.

Olav Hansen mener treet var 30 centimeter tjukt. Foto: Privat

– Jeg var på Voss, men på grunn av feilen, turte jeg ikke kjøre den med det dårlige været som var på fjellet. Det er jeg glad for at jeg ikke gjorde, jeg hadde aldri kommet over, sier Hansen.

Alternativet ble å låne en mindre bil av en kunde. Mens han kjørte i Eggemobakkene utenfor Hønefoss, smalt det plutselig.

– Noe mørkt kom nærmere og nærmere

– Idet jeg kom oppover, så jeg noe som beveget seg oppe til venstre i synsfeltet. Det kom nærmere og nærmere; en skygge som så ut som et dyr som hoppet over veien.

Fronten på bilen var merket av treet som falt over den. Det lå også sagflis igjen på bilen etterpå. Foto: Privat

Men det var krona på treet som kom. Hansen reagerte raskt med å svinge unna.

– Jeg kastet bilen over i venstrefila. Så smalt det.

Satte et støkk i den erfarne sjåføren

Selv om latteren sitter løst etter sammenstøtet, er lastebilsjåføren preget av hendelsen.

– Du kjenner at du lever når sånt skjer, men tenker ikke på at det kunne gått verre før litt etterpå.

Hansen forteller at det gikk bra med ham. Det eneste han fikk, var en liten kul i hodet.

– Da jeg i ren refleks forsøkte å vike unna det som kom, smalt jeg hodet inn i veggen på bilen. Bilen derimot, har fått en del skader i fronten og frontruta. Men den er kjørbar.