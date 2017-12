Gutt (17) dømt for å ha filmet og spredt sexvideo

17-åringen fra drammensdistriktet var på en privatfest i et nabofylke i mars 2017 da han gikk inn på et rom og filmet en gutt og en jente som hadde sex, skriver Drammens Tidende, som først omtalte saken.

Gutten og jenta som ble filmet, var da henholdsvis 16 og 17 år. Ansiktene deres vises i videoen, står det i dommen fra Tønsberg tingrett.

17-åringen sendte filmen via Snapchat til en jevnaldrende gutt, som i samme sak er dømt for å ha lagret videoen og et stillbilde.

Sendt på Snapchat

I dagene som fulgte viste gutten fram filmen til 10–15 personer på skolen han går på, samt viste et stillbilde fra videoen til flere personer på Snapchat.

Jenta som ble filmet, fikk store psykiske problemer etter hendelsen og måtte bytte skole.

17-åringen ble dømt til 45 timers samfunnsstraff for å ha produsert fremstilling som seksualiserer barn, for oppbevaring av materialet og for spredning av det.

– For strengt

Gutten har anket dommen, opplyser hans forsvarer, advokat Knut Halvard Austad.

– Han syns det er for strengt. Dette er typisk ubetenksomme ting som ungdom kan finne på uten å tenke på konsekvensene av det. Men vi skjønner at dette er et økende problem som kan få alvorlige konsekvenser, sier Austad til NRK.

I dommen står det at det er lite rettspraksis på området, og at retten viser til dommer fra Borgartings og Eidsivating lagmannsretts dommer i lignende saker.

«Tiltalte framstår som en typisk representant for ukulturen i ungdomsmiljøene som det ønskes reagert mot og er således i kjernegruppen av dem som er ment rammet av det strenge straffenivået», står det om 17-åringen.

20.000 i oppreisning

Jenta krevde oppreisning for det hun ble utsatt for, og 17-åringen ble dømt til å betale henne 20.000 kroner.

Den jevnaldrende gutten som fikk tilsendt videoen, ble også dømt til 45 timers samfunnsstraff, men slipper å betale oppreisning til jenta.