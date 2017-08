Godtar bot etter ulykke

Straffesaken mot 19-åringen som ble siktet for uaktsom kjøring etter en ulykke i Hol er avsluttet opplyser politiet. Mannen har betalt en bot på 8000 kroner etter at bilen han kjørte havnet på taket. Han mistet kontrollen over bilen, som gjorde at en bobil med tre barn og to voksne også havnet på taket og delvis uti elva.