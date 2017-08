Gode rypetall i Numedal

Øvre Numedal fjellstyre melder at ikke siden man startet rypetakseringene i 2006 har hatt så gode tall som i år. Takseringen viser at det er et klart høstingsmessig overskudd. Men selv om det er gode tall vil man i de mest belastede områdene nord for Numedalslågen opprettholde en viss begrensning i uttaket.