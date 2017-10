Gode resultater

De siste tilgjengelige årsregnskapene viser at Buskerud-bedriftene gjør det nest best i landet og ligger tett opp mot Oslo-bedriftene, som ligger på topp. Den gjennomsnittlige bedriften i Buskerud hadde et overskudd på 6,2 prosent av omsetningen, mot et landsgjennomsnitt som ligger på 5,6 prosent av omsetningen. Det viser tall fra data- og analyseselskapet Bisnode.