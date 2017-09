Mesta og Statens vegvesen er i disse dager i ferd med å fullføre oppsettingen av 8.000 brøytestikker på den 42 kilometer lange strekningen av riksvei 7.

Solide brøytestikker skaper sikkerhet på Hardangervidda, mener Arild Svardal i Mesta. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Vi har en god del arbeid å forberede til vinteren nå. Vi setter opp brøytestikker og setter reflekser på dem og tar vekk de gamle og gjøre klart for når snøen kommer, forteller driftskoordinator i Mesta, Arild Svardal.

– Er brøytestikkene veldig viktige?

– Ja, det er alfa og omega å få opp høye og lange stikker.

De fire til seks meter høye brøytestikkene er beregnet til å være synlig de fleste steder over den 42 kilometer lange høyfjellstrekningen mellom Haugastøl på østsida og Leiro på vestsida av vidda.

Det er også litt av et arbeid å setter opp hver av de rundt 8000 stikkene.

– Da bruker vi gravemaskin og graver et meter, halvannen meter dypt hull og så må de senkes nedi for hånd. Det blir det en kjempe jobb med å bytte ut over 1000 stykker, forteller Arild Svardal.

Mange forberedelser

Åsmund Sekse i Statens Vegvesen er enige om at 8000 brøytestikker langs riksveg 7 over Hardangervidda skaper sikkerhet. Foto: Gunnar Grimstveit

Selv om brøytestikkene regnes for å være det viktigste vinterforberedelsen, har karene i Mesta og Statens vegvesen nok å gjøre med forberedelsene av alle slag før vinteren setter inn for fullt.

– Vi gjør ikke så veldig mye annet på veien akkurat nå. Vi forbereder en del maskinelt utstyr. Der er det er mye arbeid i å gjøre alt klart, sier Åsmund Sekse i Statens vegvesen.

– Det er sommerføre på dagtid. Vi har vært ute og saltet de siste par nettene. Det kan det fort fryse på noe, så vi følger med på værmeldingene hele tiden, sier han.

Snø og frost kommer brått på

Ifølge Sekse er ikke alle av de første trafikantene som kjører over vidda er like godt forberedt på den første snøen som legger seg i vegen. Det gjelder også for trafikantene å være forberedt på vinteren.

Men de skal få god hjelp av dem som jobber med å holde vegen åpen, fra dem som setter opp alle brøytestikkene til de som gir gode råd på brøytestasjonene før trafikantene legg i veg over den verste strekninga over Hardangervidda.

– Det har vært en del episoder med utforkjøringer allerede. Så det kan komme som et lite sjokk for de fleste.

– Er de godt nok skodd de som kommer over?

– Det kan en spørre seg om da. Det kommer nok overraskende på de fleste, så de burde kanskje være litt mer forberedt når de tar turen over, sier Sekse.