Saken oppsummert Annemor Hatlenes i Kongsberg hagelag er en av mange som bruker urin som gjødsel i hagen, en praksis som har blitt stadig mer populær i Norge

Forhandler Trond Svendgård har solgt tissekanner for en halv million og er utsolgt for tiden.

Patentinnehaver Klara Lövberg sier at ideen bak tissekannen kommer fra et miljø- og økologiperspektiv. Siden 2009 har de solgt omtrent 20.000 gullkanner.

Professor Anne Spurkland forklarer at urin er en god gjødsel fordi den inneholder nitrogenforbindelser og fosfat. Urin er også klimavennlig, naturlig og gratis.

Spurkland anbefaler å vanne planter med fortynnet urin, men advarer mot å vanne bladgrønnsaker rett før høsting. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vil du se hva jeg har i drivhuset? Dette er en tissekanne, sier leder av Kongsberg hagelag, Annemor Hatlenes, mens hun løfter opp en grønn kanne med et rødt, hjerteformet lokk.

– Denne ønsket jeg meg til jul for et par år siden. Da lo de godt av meg, de andre i familien, forteller hun og napper hjertet av kannen.

Så ber hun NRK om å gå ut av drivhuset før hun løfter på skjørtet, setter seg skrevs over kannen og trer av på naturens vegne.

– Nå skal jeg tisse, så går vi og vanner litt. Gullvann, kvitrer hun.

På spørsmål om vanning med tiss er litt ... øhm, rart, svarer Hatleness:

– Det er jo naturlige mineraler i det som blomstene liker veldig godt. Mye bedre enn fullgjødsel!

Urin er energiboost

Dette kan Anne Spurkland utdype. Hun er professor i medisin, forsker i molekylær immunbiologi, spesialist i transfusjonsmedisin og forfatter.

Dessuten gullvannentusiast.

Professor og forsker Anne Spurkland forklarer fordelene med urin. Foto: Gunnar Lothe

– Hvorfor urin egner seg som gjødsel? Fordi den inneholder nitrogenforbindelser og fosfat som vi skiller ut en viss mengde av hver dag. Det kan man fange opp og bruke som gjødsel. I praksis vil det passe å fortynnes 1 til 10, begynner den engasjerte professoren og fortsetter forelesningen:

– Med fortynnet urin på planter vil du få gjødsel, det gir en energiboost! Kan umiddelbart brukes av plantene.

Spurkland forklarer at kunstgjødsel er energikrevende å produsere. Det inneholder også fosfat som er en begrenset ressurs, mens fosfat i urin er gjenbruk.

– Urin er et naturlig avfallsprodukt. Det er mer snakk om sirkulærøkonomi.

For hobbydyrkere er husdyrgjødsel dessuten vanskelig å få tak i, og ikke nødvendigvis klar til bruk.

– Selv om kunstgjødsel inneholder enkle nitrogenforbindelser, som plantene kan bruke direkte, er fosfat i kunstgjødsel en begrenset ressurs, påpeker Spurkland.

Sagt på en destillert og klar måte: Urin er klimavennlig, naturlig og gratis.

Urin Urin er en oppløsning av organiske og uorganiske stoffer som utskilles gjennom nyrene.

Nyrene lager urinen ved å filtrere eller rense blodet.

Vi skiller ut omtrent 1–1,5 liter urin per døgn.

Mengden urin som produseres påvirkes av blant annet av kroppens salt- og væskebalanse og av visse hormoner.

De viktigste uorganiske stoffene i urinen er natrium og klorid. Disse stoffene utskilles i mengder på til sammen 10–15 gram per døgn, avhengig av saltinntaket. Kilde: Store norske leksikon

Solgt tissekanner for en halv million

Urin som gjødsel er så visst ingen nyhet på kloden. Men den siste tiden kan det virke som det har tatt helt av. Iallfall i Norge.

Forhandler Trond Svendgård er faktisk utsolgt for tissekanner da NRK kontakter ham.

– Det er vel ikke bestselgeren vår, men det selger i hvert fall ganske bra – med tanke på hva det er og prisen, det er jo en vannkanne! sier han og ler.

Trond Svendgård er litt overrasket over at det spruter av salget. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Da kan du sitte og tisse rett på vannkanna. Det blandes ut med vann – og så gir du plantene dine næring, humrer Svendgård.

Svendgård forteller at patentet stammer fra Sverige.

– Vi tok den inn mest som en kuriositet. Til mitt store sjokk begynte den å selge ut.

Klara Lövberg forteller at ideen springer ut fra et miljøperspektiv. Foto: Guldkanna

Patentinnehaver Klara Lövberg sier til NRK at det var hennes mor som oppfant «Guldkannan» – og at ideen grunner i miljø og økologi.

– Vi har totalt solgt cirka 20.000 gullkanner siden 2009. Vi har ikke så mange forhandlere i Norge ennå, men der selger vi cirka 200 per år.

– Gullvann er gull verdt!

I drivhuset i hagen på Kongsberg har Annemor Hatlenes nettopp gjort sitt fornødne: Fylt på med gullvann.

Annemor anbefaler urin som gjødsel. Foto: Anders Haualand / NRK

Så henter hun hageslangen og sper ut.

– Her er det én del tiss og ti deler vann. Kjempebillig og naturlig gjødsel. Og det fungerer, sier hun og begir seg traskende ut i den frodige hagen med kannen i neven.

– Gullvann er gull verdt. Og så slipper du å gå inn på do når du jobber i hagen. Bare å gå i drivhuset, sier Annemor og fyller på kanna. Foto: Anders Haualand / NRK Gjødsling av planter foregår. Det spirer og gror, og blomstene funkler kanskje litt ekstra? Gresset er grønnere på begge sider i Annemors hage. (V)Annemor. Påfyll. Og tømming.

Planter og blomster, tallrike som Abrahams avkom, hilser oss velkomne i en eksplosjon av farger.

Lilla, blå, gule, hvite. Enkelte nikker pollentungt med lubne blomsterhoder. Atter andre lyser beskjedent rødt.

– Jeg kom hjem fra ferie i går. Her skulle det vært klippet, utrolig hva som skjer bare på få dager. Det har vokst skikkelig. Her kommer det georginer, sier hun og lar det regne på dem fra kannen.

– Synes du det er litt gøy, å tenke på at du vanner med tiss?

– Ja. Mange er jo sjokkert, da. Spesielt menn. De bare «nei?» Men det fungerer og er billig. Gullvann er gull verdt!

Ble Nytt på nytt-tema

Professor Spurkland har selv tissekanne. Den har hun hatt i et par år.

– Vi er to som bruker den. For menn er dette ganske greit. De kan bare ha en bøtte i skjulet, liksom. Og det fungerer helt fint. Men kvinner som skal tisse, må jo sette seg ned. Og hvis vi skal prøve å treffe et beger, det blir gris.

Her kan du ser Anne Spurkland som gjest på Nytt på nytt, hvor hun snakker varmt om nettopp gullvann, til glede og latter for de andre gjestene:

Anne Spurkeland om gullvann Du trenger javascript for å se video.

Derfor ble det altså kanne. Med hjertelokk. Til urinvanning i hagen.

– Gullvann! Urin låter ikke like delikat. Folk blir litt skeptiske når jeg sier at jeg har vannet grønnsakene mine med gullvann, ler Spurkland.

– Du sier at dere ikke har så mange middagsgjester?

– Jeg synes ikke at middagsgjestene skal bry seg. Men klart, du vanner ikke bladgrønnsaker med gullvann rett før du høster dem. La det bli et regnskyll først, råder Spurkland.