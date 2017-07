Gir seg med poteter for å dyrke bær

Flere bønder har de siste årene gått over til å dyrke bær og frukt i stedet for poteter og korn, som Ola Kure Skinnes i Røyken (bildet). Arealene som brukes til bær og grønnsaker har de siste årene økt med 60 prosent i Buskerud, mens kornarealene derimot, er redusert med 60.000 mål fra år 2000, viser tall fra Norsk institutt for bioøkonomi.