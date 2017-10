Gharahkhani ber Høie svare

Nyvalgt stortingsrepresentant Masud Gharahkhani fra Buskerud Arbeiderparti ber statsråd Bent Høie ta grep etter at Drammen sykehus er anmeldt for korrupsjon. De ansatte ved avdelingen som analysererer kreftrelaterte celleprøver er bekymret for at saken skal gå utover kreftpasienter. Helseministeren må sikre at avdelingen som har en avgjørende rolle i helseregionen får nok ressurser mener Gharahkhani.