Generalsekretær tiltalt for svindel

Generalsekretæren i Drammen Moske og styremedlem i Islamsk Råd er tiltalt for å ha svindlet til seg nesten 150.000 kroner fra Nav. I tillegg har han ifølge Drammens Tidende forsøkt å få et banklån utbetalt ved å forfalske selvangivelsen. Etter at saken ble omtalt i avisen har mannen trukket seg fra sine verv med umiddelbar virkning.