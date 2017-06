Går mot et skattesmell i Kongsberg

Kongsberg kommune går mot et skattesmell på 19 millioner kroner så langt i år, skriver Laagendalsposten. I løpet av de siste to årene er 2000 arbeidsplasser forsvunnet fra Kongsberg-industrien, viser en oversikt. Det får konsekvenser for kommunens skatteinngang.