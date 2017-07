Fyllekjørte – mistet lappen

En kvinne i 50-årene fra Øvre Eiker mister førerkortet i 22 måneder etter at hun ble tatt for promillekjøring, skriver Bygdeposten. I tillegg ble hun dømt til 21 dagers betinget fengsel, en prøvetid på to år, samt 10.000 kroner i bot.