Full stans for turbuss i Lier

Sjåføren til en turbuss som ble stanset på riksvei 23 i Lier ble anmeldt på stedet, melder Statens vegvesen. De opplyser at sjåføren hadde manglende yrkessjåførkompetanse. Busselskapet måtte hente inn en annen sjåfør for at ungdommene på bussen skulle bli fraktet videre.