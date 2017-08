Frykter skrantesjuke på Hardangervidda

Søndag starter årets villreinjakt med en kvote på 6000 dyr. Ca 1/3 av kvoten blir vanligvis skutt. Hvis det viser seg at skrantesjuka er å finne på Hardangervidda, så kan en ikke bruke samme medisin som det planlegges i Nordfjella. Der skal hele reinstammen på 2000 dyr slaktes.

Hans-Jørgen Jahren er daglig leder i Øvre Numedal Fjellstyre. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Jeg kan ikke tenke meg at det er aktuelt. Er smitten på vidda må vi eventuelt leve med det. Da er det en tapssak, sier daglig leder i Øvre Numedal Fjellstyre, Hans-Jørgen Jahren.

Fem dager inn i jakta på Nordfjella er det allerede meldt om at det er to dyr som mistenkes for å være smittet av skrantesjuka.

Tør ikke tenke tanken

Jahren mener det er en katastrofe om smitten nå også befinner seg på vidda, men verken fagfolk eller jegere tør nesten ikke tenke tanken.

– Det er vel ingen som tenker at det er nedskyting som skal skje på Hardangervidda med nesten 12000 dyr.

Er du engstelig for at en av prøvene, som skal tas av dyrene på Hardangervidda, inneholder skrantesyke?

– Ja, det er vi, sier Jahren.

Sammenblanding

Han får støtte fra en av landets fremste villreinkjennere.

– Jeg er like nervøs som alle for at denne skrantesjuka kan befinne seg også på Hardangervidda. Muligheten eksisterer jo siden det har vært en stor sammenblanding av rein mellom de to stedene i 1970- og 1980-årene. Vi får bare håpe at den situasjonen ikke har oppstått, sier professor emeritus Eigil Reimers.

Han forteller at selv om det er en mulighet for at skrantesjuka er på Hardangervidda siden det var en sammenblanding av reinflokkene tidligere, så kan det hende at denne sykdommen har oppstått nylig. Da er sannsynligheten større for at dyr på vidda ikke har sykdommen.

