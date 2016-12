Frykter flere skimming-tilfeller

Tirsdag ble det oppdaget det som trolig er skimmingutstyr på en bankterminal i en matbutikk i Drammen. Politiet jobber med å konstatere at utstyret er "ekte".

Ifølge Drammens Tidende, var det de ansatte som varslet politiet, da de oppdaget at utstyret var blitt montert på en av deres terminaler.

Også på Kongsberg ber politiet butikker og publikum om å være oppmerksomme etter at noen så mistenkelige personer med det de tror er skimmingutstyr, skriver Laagendalsposten.

Frykter flere svindelforsøk

Politioverbetjent Jan Henrik Håkestad i Søndre Buskerud. Foto: Vegard M Aas / NRK

Politioverbetjent i Søndre Buskerud, Jan Henrik Håkestad, sier at de ikke utelukker at det kan dukke opp flere lignende hendelser.

– Vi frykter det vil dukke opp flere steder. At det dukker opp nå rett før jul er ikke noen stor overraskelse.

Nå er terminalen sikret og sendt til Kripos for videre undersøkelse.

– Utstyret ser annerledes ut enn vanlig, og det var montert på en ekstra del. Vi antar at utstyret er manipulert og at det har vært gjort forsøk på skimming, sier Håkestad.

Viktig å holde øye med betalingsutstyr i julen

Politiet roser de ansatte som varslet om mulig skimmingutstyr.

Ser du at det er skimmingutstyr på denne bankterminalen? Foto: Politiet

– Det ser veldig proft ut, og du må se etter et par ganger for å legge merke til at terminalen ikke er slik den skal være, sier Håkestad.

Han advarer mot å forlate betalingsutstyr.

– Denne gangen har det skjedd i en butikk. Da må det ha skjedd mens de ansatte ikke har vært til stede ved kassen. Det viser hvor viktig det er å ikke forlate betalingsutstyr.

Og dersom utstyret ikke oppdages kan det bli dyrt.

– Her er det ikke snakk om nasking, men tukling med betaling. Da kan det fort tappes alt fra 5000 til 10.000 kroner fra kontoen.