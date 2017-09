Frp kan miste en representant

Frp i Buskerud mister trolig en av sine to representanter på Stortinget etter valget, ifølge en ny meningsmåling Sentio har gjort for NRK. Jon Helgheim kjemper med hårfin margin mot Høyres tredjekandidat Anders Werp. MDG kommer inn via et utjevningsmandat.