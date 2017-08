Frikjent for identifisering

Redaktør Thorgrim Bredesen på nettstedet Frieord er av lagmannsretten frikjent for å identifisere sex-overgripere med innvandrerbakgrunn på nett. Det melder Drammens Tidende. Retten mener det er innenfor ytringsfriheten. Bredesen sto først tiltalt for å ha navngitt en overgrepsdømt mann på nettstedet. Han fikk en bot på 15.000 kroner for artikkelen, men nektet å godta boten. Saken havnet derfor i Drammen tingrett, der redaktøren ble frikjent. Påtalemyndigheten valgte å anke frifinnelsen.