Frifunnet i Martine-saken

Aktor i saken, Marit Formo, la ned påstand om syv og et halvt år i Ringerike tingrett. Formo mente at dagmammaen mistet kontrollen over seg selv og ristet den 13 måneder gamle jenta mot et hardt underlag.

Dette har retten ikke funnet grunnlag for å dømme kvinnen for og har derfor frifunnet henne.

– Vi har mottatt dommen og dette er ikke i samsvar med påtalemyndighetens syn i saken. Vi vil nå gå igjennom dommen og lese tingrettes begrunnelse nøye, og vi vil også vurdere om saken skal ankes slik at saken får en ny behandling i rettssystemet, sier statsadvokat Marit Formo.

– Er du overrasket over utfallet i denne saken?

– Jeg vil ikke gå nærmere inn på reaksjoner på dommen, fordi jeg ikke har fått gått nøye igjennom den selv enda.

Hva skjedde egentlig med Martine?

Denne spesielle saken går helt tilbake til 4. september i 2006. 13 måneder gamle Martine blir levert til dagmamma på morgenen. Kun noen timer senere tar dagmammaen kontakt med foreldrene og forteller at Martine er i dårlig form. Martine blir først lagt inn på Ringerike sykehus hvor det blir avdekket alvorlig hodeskader og barnet fraktes videre til Rikshospitalet i Oslo. Etter noen dager dør barnet.

Etter dødsfallet undersøkte politiet foreldrene, men rettet etter hvert mistanken mot dagmammaen. Etter at saken først ble henlagt 2. april 2008, omgjorde riksadvokaten henleggelsen. Etter en ny og omfattende etterforskning ble saken igjen henlagt i 2009. Leger og sakkyndige konstaterte at jenta var påført alvorlige hodeskader, men det var den gang vanskelig å fastslå tidspunktet.

Så kom den ny «cold case»-gruppen ved Kripos på banen. Etter press fra Martines foreldre og Stine Sofie-stiftelsen har denne gruppen bistått politiet i Sørøst politidistrikt med etterforskningen, som i 2017 endte i en tiltale.

Det er med bakgrunn i nye medisinske metoder at politiet nå mente å kunne stadfeste når den ett år gamle jenta fikk skadene, og som danner bakgrunnen for den nye tiltalen mot dagmammaen – 12 år etter dødsfallet.