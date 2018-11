– 5G er noe langt mer enn bare en ny "G". Vi fikk 3G og siden 4G, og stadig økte hastigheten, det var hovedsaken. Det gjorde at du og jeg kunne se film og tv på mobilen med full HD-kvalitet.

– Dette er helt annerledes – riktignok øker hastigheten voldsomt, men 5G har funksjoner som vil endre hverdagen vår, sier konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke.

Her kobles det nye 5G-nettet til. Adm.dir. i Telenor Norge, Bjørn Ivar Moen, og ambulansearbeider Anne Elisabeth Hegna i Vestre Viken helseforetak. 5G-nettet kommer til å bli viktig for ambulansetjenesten. Foto: Raymond Dalen / NRK

I drift på Kongsberg

Teknologibyen Kongsberg er valgt ut til å bli Skandinavias første sted som får det nye 5G-nettet. Torsdag satt Telenor nettet i drift, og nå skal det testes grundig før det tas i bruk i resten av landet.

Telenor kaller begivenheten en milepæl i kommunikasjonshistorien i Norge, en begivenhet de fleste ennå ikke aner rekkevidden av.

Da verdens første telefon kom, var det mange som trodde den ikke kom til å få noen praktisk betydning.

Vi kan trygt si de tok feil.

5G Ekspandér faktaboks 5G er femte generasjons mobilnett, som kan overføre data langt raskere enn dagens mobilnett, 4G.

Hastigheter på over 1 gigabit per sekund.

Første forbrukertelefoner med 5G ventes i 2019.

Lav responstid gjør at selvkjørende biler eller fjernstyrte kirurgiske roboter på sykehus er realistiske bruksområder.

Telenor og Telia har begge uttalt at de venter at 5G-nettet vil være utplassert fra 2020.

Fremtidens samfunn

Det er vanskelig å forestille seg hvor store teknologiske endringer vi står overfor.

Kunstig intelligens, full automatisering av nesten alt rundt oss, og et samfunn der alt kommuniserer med omverdenen. Huset ditt, bilen, kontoret, overvåkning av helsa di. Bare fantasien setter grenser.

Vi opplever allerede selvkjørende biler, droner som leverer pakker, fjernkirurgi. Snart finner kanskje bilen din ut at det er tid for service – og bestiller selv time på verkstedet – og det er mulig den til og med kan sørge for å betale regningen – med dine penger, selvsagt.

Og det er bare forsmaken.

I fremtiden må de teknologiske tingene kunne snakke med hverandre for å utføre oppgaver. Via dette apparatet skal en kirurg et helt annet sted kunne fjernoperere en pasient. Foto: Raymond Dalen / NRK

Tingene må snakke med hverandre

Men for at alt dette skal kunne skje, må alle de smarte tingene være i stand til å snakke med hverandre. Og selv om de til en viss grad kan gjøre det via dagens nett, kommer det til å bli helt andre krav.

– Alt dette gjør at vi om ti år kommer til å trenge 5 000 ganger så stor datakapasitet på mobilnettet som i dag, og 5G er en del av dette, forteller Brekke.

Foruten høyere hastighet og større kapasitet, er det en egenskap til som er avgjørende.

I det nye 5G-nettet er det null forsinkelse. Det er livsviktig i mange situasjoner.

En kirurg som skjærer med skalpell i et menneske via fjernkontroll, kan ikke risikere at forbindelsen lugger. Det kan ende katastrofalt.

Glimt inn i fremtiden

Ingeborg Øfsthus er teknologidirektør i Telenor Norge. Foto: Raymond Dalen / NRK

For en ingeniør og relativt nyansatt teknologidirektør i Telenor var dette en festdag og et glimt inn i fremtiden.

Hun peker på en annen egenskap med nettet som raskt kan tas i bruk.

– Nettet kan deles opp i lag, og vi kan skjerme et av lagene til for eksempel nødetatene. Da kan de gjøre jobben sin uten forstyrrelser, selv om du, jeg og alle naboene ser på Netfix.

Tror det ligger litt frem i tid

Tore Aarønæs er telekomanalytiker. Foto: Pressebilde

Telekomanalytiker Tore Aarønæs hilser 5G-nettet velkommen. Men han er skeptisk til at det kan tas i bruk allerede i 2020, slik Telenor hevder.

– Det er mye som skal på plass innen det kan tas i bruk, blant annet vil det kreve nye PC-er og mobiltelefoner som kan benytte seg av 5G, sier han.

Aarønæs er glad for at det hele tiden utvikles ny teknologi. Men han lurer på om vi er villige til å betale for det.

– Det skal bygges ut. Å levere både hastighet og dekning, også i de mer grisgrendte strøk, er krevende og kostbart. Det må jo kunne brukes også andre steder enn bare i de mer tettbefolkede områdene der det ligger bedre til rette for den nye teknologien, sier Aarønæs.