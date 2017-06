Fremstiller voldtektssiktet

En mann i 50-årene fremstilles for varetektsfengsling i dag, siktet for voldtekt av en jevnaldrende kvinne. Kvinnen har fortalt politiet at hun skal ha blitt voldtatt og utsatt for vold i helgen og mandag. Ifølge politiet, kjenner de to hverandre.