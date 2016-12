Fraktet tjuvgods i vogna til Herman (10)

Rundt halv ti i dag formiddag fikk politiet melding om to personer som var ute og stjal juledekorasjoner på dørene til folk på Tranby i Lier.

– Det viste seg at de fraktet julekransene i en trillevogn som ble stjålet 2. juledag, sier operasjonsleder i Søndre Buskerud politiet, Truls Fjeld.

Tyvene skal ha vært en mann i 20-årene og en kvinne i 30-årene, begge tilhørende Tranby.

Trillevogna som ble stjålet tilhører Herman Rønninghaug på 10 år. Han er funksjonshemmet, og helt avhengig av vogna si.

Delt over 1000 ganger

Mammaen til Herman, Marit Østdahl Rønninghaug, la ut et Facebook-innlegg etter at trillevogna ble stjålet, og ba folk om å dele det. Innlegget har blitt delt over 1000 ganger.

Stjålet midt på dagen

Pappa Bjørn Rønninghaug er glad for engasjementet blant folk. Han forteller om det spesielle som skjedde 2. juledag.

– Kona mi satte igjen vogna på trappa og dro på jobb. Herman og jeg skulle være hjemme. Vi hadde tenkt oss ut på trilletur, men siden det blåste og var kaldt ute så ble vi inne. Da kona kom hjem i tretiden kom hun inn og spurte om vi hadde satt vogna i garasjen, men det hadde vi jo ikke. Da gikk vi ut og kikka, men fant ikke vogna, sier Bjørn.

Han forteller at han gikk opp på veien for å lete, og da kjørte politiet forbi. Han stoppet politibilen, og de kunne fortelle at de var på utkikk etter en mistenkelig person med en vogn.

Etter å ha lett en god stund fant de likevel ikke vogna, men nå er den altså funnet.

Fikk tilbake vogna i dag

Pappa Bjørn forteller at vogna nå er levert tilbake, men han hadde ikke fått med seg at den hadde blitt brukt til å frakte stjålne juledekorasjoner.

– Men det kan nok stemme, for den var full av barnåler og sånt, sier han.

Heldigvis var vogna fortsatt i god stand, og familien er glade for at vogna nå er tilbake.

– Herman kikka stort på vogna når vi kom hjem, så han var fornøyd, sier Bjørn.

– Blir det tur nå da?

– Ja, nå må vi vel benytte finværet nå som vi har fått vogna tilbake. Nå har jeg låst den inn, så den ikke skal stå på trappa lenger. Jeg har også vurdert å borre fast en kjetting ved trappa så den ikke skal bli tatt en gang til.