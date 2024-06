Snø og søppel Ekspander/minimer faktaboks Store mengder snø ble fraktet til Mjøndalen fra Vestfold og Telemark i vinter.

Når snøen smelter, avdekkes store mengder søppel, inkludert byggeplassgjenstander og husholdningsavfall.

Norsk Massehåndtering har siden vinteren skrapet av mellom 1500 og 2000 tonn søppel fra snødeponiet.

Daglig leder i Norsk Massehåndtering, Ole Terje Letmolie, understreker viktigheten av å ha kontroll på avfallet for å forhindre forurensning av elver, fjorder og natur.

Søppel som blir igjen etter at snøen er smeltet, blir fraktet til gjenvinning.

Grus som blir igjen etter at snøen er smeltet og søppel er fjernet, kan brukes som strøsingel kommende vinter.

Det var flere som reagerte da store trailerlass med snø ble fraktet til Mjøndalen fra Vestfold og Telemark i vinter. Nå får vi se hvorfor.

Den hvite snøen har smeltet, og det er ikke skatter som dukker opp, bare skittent skrot.

– Når vi ser disse mengdene, så blir jeg sjokkert, sier Ole Terje Letmolie, daglig leder i Norske Massehåndtering.

Norsk Massehåndtering gjør rystende funn hver eneste dag. Foto: STIAN HARALDSEN / NRK

Fant sparkesykkel

Snødeponiet ligger bare 20 meter over havet, men det er fortsatt snø der. Så store mengder ble nemlig fraktet dit i vinter.

– Hva er det mest spesielle dere har funnet i snøhaugene?

– Det er mange store gjenstander, som sparkesykler, rester av en stige, isolasjon, mye byggeplassgjenstander.

Det er strenge regler for hva det er lov å gjøre med snø som brøytes bort fra veier og parkeringsplasser. Letmolie mener funnene de gjør understreker viktigheten av arbeidet.

– Dette viser hvorfor vi må gjøre det slik. Vi må ha kontroll på avfallet, for dette skal vi ikke ha ut i elva, fjorden eller naturen, sier Letmolie.

Ole Terje Letmolie blir liten i det enorme området. Foto: Stian Haraldsen / NRK

Enorme mengder

Siden vinteren har Norsk Massehåndtering skrapet av mellom 1500 og 2000 tonn søppel. Og fortsatt er det mye igjen.

– Det blir fraktet over veien, til gjenvinning. Vi må gjøre det i flere etapper, for grus og søppel blir liggende over snøen som isolasjon, sånn at den ikke smelter.

Det som blir igjen etter at snø er smeltet, søppel og dårlig masse er fjernet, er grus som kan brukes som strøsingel kommende vinter.

Statens vegvesen fortalte for et par uker siden at en ny undersøkelse viser at det årlig kastes 716 tonn søppel langs norske veier. Beregningene viser at det er snakk om 60 millioner gjenstander, og alt fra sigarettsneiper til bokser og flasker.

– Dette ville jo ligget langs veier og på parkeringsplasser, hvis vi ikke hadde tatt det hit. Da hadde det vært enda flere tonn. Derfor er det viktig at vi får det hit, og tar hånd om det på godkjente snødeponier, sier Letmolie.

Borte etter sommeren

Mye av avfallet som er funnet kan være skadelig for naturen, og det kan være livsfarlig for dyr.

Snødeponiet i Mjøndalen kan nesten se ut som et måneaktig landskap, men blant snø og grus drar Ole Terje Letmolie stadig fram bevis på menneskelig aktivitet. Plast som ikke lar seg bryte ned, og farlig avfall som en halvfull boks med lim.

Vi er midt i mai, og tross tidvis sommervarme og nå mye regn, går det sakte.

– Om et par måneder, da er kanskje alt borte, sier Letmolie.