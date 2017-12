Fra tog til selvkjørende busser

Synne Homble, konserndirektør mobilitet og strategi NSB-konsernet. Foto: Hans Fredrik Asbjoernsen / NSB

– Det er viktig for oss å satse på fremtidens løsninger. Vi ser at transportbransjen kommer til å endre seg i årene som kommer. Da syns vi det er spennende å delta tidlig i å lære det nye, slik som autonome kjøretøy er et godt eksempel på, og da vil vi lære av de beste, sier Synne Homble, konserndirektør for mobilitet og strategi i NSB-konsernet.

I dag ble det klart at NSB går inn med to millioner kroner til Applied Autonomy og får en eierandel på 16,67 prosent.

– Applied Autonomy representerer et av de beste kompetansemiljøene i Norge innenfor autonome kjøretøy. NSB-konsernet ønsker å delta i utviklingen, sier Homble.

Deltar i pilotprosjekt med selvkjørende busser

Olav Madland CEO Applied Autonomy Foto: Privat

– For oss betyr dette mye. Vi er et oppstartsselskap som bygger systemene og det å ha en egenkapital som vi kan bruke inn i vår systemetablering gir oss en trygghet om at vi kan kjøre i gang med til neste år, forteller CEO i Applied Autonomy, Olav Madland.

Et av Norges største busselskap, Nettbuss, er en del av NSB-konsernet, og når selvkjørende busser vil være å se i Kongsbergs gater fra og med neste år, skal Nettbuss være involvert i pilotprosjektet.

– Dette er ikke bare viktig for bussvirksomheten vår, men også for togpassasjerene våre i fremtiden. Vi tror at passasjerer i fremtiden ikke bare vil kjøpe reise fra stasjon til stasjon, men fra dør til dør. Da tenker man ikke bare på togreisen, men også de lille strekningen, som kanskje kan dekkes med førerløs buss eller bil. Det ønsker vi å tilby på ett sted, sier Homble.

Fra og med neste år vil førerløse busser være å se i Kongsbergs gater Foto: Alain Herzog / Easy Mile

Ser ikke bort ifra førerløse tog

I Danmark er det blitt bestemt at sentrumstog i København skal bli førerløse innen 2036. På spørsmål om samarbeidet med Applied Autonomy kan bety førerløse tog i Norge sier Homble:

– Vi har ikke tatt konkret stilling til om dette er aktuelt for oss ennå. Generelt så ruster vi oss opp mot fremtidens løsninger og det kan også inkludere førerløse tog.