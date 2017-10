Fossum nær spilletid

Iver Fossum rykker stadig nærmere spilletid i Hannover. Fossum har ikke spilt et minutt for den tyske klubben denne sesongen, melder Nettavisen. Hannover-trener André Breitenreiter sier til Kicker at Fossum har brukt litt tid på å komme inn i ting, men at han nå fortjener spilletid for A-laget.