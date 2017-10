Fortsetter som sportssjef

Landslagssjef Alexander Stöckl er lettet over at han får beholde Clas Brede Bråthen som sportssjef til etter vinter i Beijing-OL i 2022. Bråthen fra Mjøndalen har vært sportssjef for hopperne siden 2004.Og det var han som hentet den østerrikske hopptreneren til Norge.