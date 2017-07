Forsvarer: – Drapssiktet har slitt psykisk lenge

Den siktede 25-åringen ble innlagt på psykiatrisk avdeling på sykehus etter at han skal ha drept samboeren tirsdag forrige uke.

Arbeidet med å vurdere hvordan mannens psykiske tilstand var på gjerningstidspunktet, er satt i gang, opplyser politiet i en pressemelding mandag.

Siktedes forsvarer, advokat Sindre Løvgaard. Foto: Guillermo Farias / NRK

25-åringens forsvarer, advokat Sindre Løvgaard, bekrefter overfor NRK at hans klient har slitt psykisk tidligere.

– Jeg kan bekrefte at han har slitt med psykisk sykdom gjennom flere år. Han har gått og går på medisiner, og i perioder har han slitt mye, sier Løvgaard.

Overføres til fengsel

Politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt kan ikke bekrefte at siktede har slitt psykisk tidligere, men sier politiet jobber med å hente inn mannens helseopplysninger fra tidligere.

– Vi har teorier og mistanker om hans helse, men det ønsker vi ikke å gå ut med, sier Omholt til NRK.

Alexandra Nilssen (21) ble drept på en hytta i Flå sist uke. Foto: Privat

Ringerike tingrett besluttet fredag forrige uke at 25-åringen skal varetektsfengsles i fire uker, to av dem i isolasjon, og med brev- og besøksforbud.

Mannen ble innlagt på psykiatrisk avdeling etter å ha fortalt politiet at han hadde drept kjæresten og har vært der siden.

Han blir trolig overført til et fengsel i løpet av de neste dagene, opplyser Omholt.

Hevder han ikke hadde motiv

Det 21 år gamle Alexandra Nilssen fra Rygge som ble funnet drept på siktedes families hytte på Sørbølfjellet i Flå i Hallingdal tirsdag forrige uke.

Politiet planlegger en rekonstruksjon av drapet sammen med siktede på hytta i løpet av de neste ukene, forteller Omholt.

Den siktede fortalte til nødetatene at han hadde drept kjæresten etter å ha kollidert med en annen bil om lag 8 kilometer unna hytta. Politiet tror mannen kan ha kollidert med vilje.

Politiet har tidligere uttalt at de har et motiv for drapet, men har ikke ønsket å kommentere det.

Siktede mener det må ha vært han som drepte kjæresten, men sier han ikke hadde noe motiv. Han har ifølge politiet sagt at han ikke husker handlingen.

– Han forteller at det ikke er noe motiv. Det er også derfor vi har bedt om en sakkyndig utredning for å avklare om han kan ha vært psykotisk, har Løvgaard uttalt til NRK.